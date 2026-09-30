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    В Москве пройдут отборочные этапы на международный чемпионат «Битва роботов»

    Sergey Elagin/Business Online
    Фото: Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

    В рамках форума «Цифровые решения» в Москве пройдут четыре отборочных этапа чемпионата «Битва Роботов». Соревнования состоятся с 6 по 10 октября на территории кинозавода «Москино», сообщила пресс-служба Минцифры.

    В боях будут участвовать роботы 144 команд из 10 стран: России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса.

    На арене сразятся машины, которыми управляют команды-разработчики из опытных инженеров и юных специалистов. Их представляют в том числе ведущие образовательные организации.

    Соревнования пройдут при при поддержке Правительства Москвы.

    Посмотреть на состязания можно на площадке Кинозавода «Москино», в трансляции на VK Видео, а также в стриме на форуме «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия».

    В категории до 110 килограмм в поединках примут участие 64 команды, а в категории до 1,5 килограмма — 80. Победители выйдут в полуфинал.

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