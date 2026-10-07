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    В Москве начались отборочные этапы международной «Битвы роботов»

    Фото: РИА «Новости»

    Отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов» начались в Москве. С 6 по 10 октября на базе кинозавода «Москино» пройдут четыре этапа соревнований с участием 144 команд из 10 стран.

    Участники выступят в двух категориях: роботы массой до 110 килограммов и мини-роботы весом до 1,5 килограмма. В первой категории заявились 64 команды, во второй — 80.

    В соревнованиях тяжелых роботов Россию представят 54 команды. Среди иностранных участников — коллективы из Бразилии, Индии, Белоруссии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США и Чили. В категории мини-роботов выступят 72 российские и восемь зарубежных команд, в том числе представители Индии, Бразилии и Эквадора.

    пресс-служба чемпионата «Битва роботов»
    Фото: пресс-служба чемпионата «Битва роботов»
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    пресс-служба чемпионата «Битва роботов»
    Фото: пресс-служба чемпионата «Битва роботов»
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    На первом этапе на ринг вышли 16 роботов массой до 110 килограммов и 20 мини-роботов весом до 1,5 килограмма. По итогам состязаний четыре команды в тяжелой категории и пять команд в категории мини-роботов прошли в финал.

    Самый короткий поединок продлился 16 секунд. В нем московская команда «Спутник» встретилась с Fierce Roc из китайского Шэньчжэня. В другом бою робот команды «Люди против роботов» из Ленинградской области загорелся после лобового столкновения с машиной «Резолюции» из Сосновоборска и почти полностью сгорел.

    В финал среди тяжеловесов вышли Fierce Roc, Daddy Bots из Санкт-Петербурга, «Резолюция» и московская «Задняя бабка». В категории мини-роботов продолжат борьбу «Технокамикадзе» из Белгорода, «БроФорс», «CML-Лапки» из Санкт-Петербурга, казанский Destructor и московский «План Б».

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