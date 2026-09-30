Роботы-доставщики научились подниматься по лестницам

Некоторые роботы-курьеры могут без помощи человека подниматься по лестнице. Видеозапись с такой машиной в переходе московского метро опубликовал в соцсети Instagram* пользователь 009.mbk.

На кадрах видно, как робот уверенно и быстро перешагивает через ступеньки. Раньше колесные или гусеничные роботы-курьеры часто останавливались перед лестницами, но новые технологии помогают им преодолевать такие препятствия.

В сентябре в ряде регионов утвердили экспериментальный правовой режим для роверов. Его введут Москве, Петербурге, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, на Кубани и других субъектах, а также на федеральной территории «Сириус».

В постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отметили, что в будущем парк роверов может достигнуть 12 тысяч штук, а их общий пробег — 10,8 миллиона километров.

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