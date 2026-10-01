Путин признал вероятным наступление «цифрового тоталитаризма» при развитии ИИ

«Цифровой тоталитаризм», который может наступить вследствие неконтролируемого развития технологий искусственного интеллекта, станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что важно учитывать влияние ИИ на интеллектуальное, духовное и культурное наследие. Он обратил внимание на понятие бережной цифровизации — отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в сферы, важные для нравственного развития человека.

Распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к обезличиванию, предостерег Путин.

Также на форуме президент отметил, что тревожные тенденции заставляют задуматься о глобальном мире прямо сейчас. Он подчеркнул, что необходимо избежать самых катастрофических сценариев, способных толкнуть человечество на грань выживания.