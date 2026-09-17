Цифровой след копится годами: эксперт рассказал, как его найти и сократить

Цифровой след человека формируется задолго до того, как он задумывается о приватности, и полностью стереть его не получится. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности (ИБ) MWS Cloud Илона Кокова.

«Полностью исчезнуть из интернета невозможно. Цифровой след появляется не сразу, он копится и складывается из множества обычных действий в сети. И вы уже сейчас можете посмотреть, что известно о вас», — пояснила Кокова.

Эксперт рекомендовала не ограничиваться проверкой личных страниц. Стоит поискать упоминания в чужих аккаунтах и воспользоваться поиском по изображениям — там могут всплыть давно забытые снимки.

Отдельного внимания заслуживают заброшенные профили. Если аккаунт больше не нужен, эксперт советует сначала очистить его от лишних публикаций и фотографий, а уже потом удалять.

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