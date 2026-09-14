Медведев рассказал, чего боятся создатели моделей ИИ

Медведев: создатели ИИ боятся не конца человечества, а многомиллиардных исков

Создатели ИИ-моделей лукавят, рассуждая об опасности искусственного интеллекта для существования человечества. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале .

Он отметил, что боятся авторы моделей не нападения на человеческий вид.

«А вот что точно может быть, так это возникновение ситуации, когда программный продукт, использующий продвинутую версию ИИ для управления крупным производством или транспортным узлом, причинит колоссальный ущерб», — подчеркнул зампред Совбеза.

Если из-за нейросети столкнутся самолеты или произойдет авария на АЭС, ее создателям предъявят многомиллиардные иски или применят к ним насилие. Выходом могла бы стать межгосударственная договоренность о принципах регулирования ИИ.

«Но этого не выйдет из-за жадности корпораций и ненасытности страстей человеческих», — резюмировал Медведев.

Ранее кандидат технических наук Игорь Котилевец объяснил, почему нейросети выдумывают факты.