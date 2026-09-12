Маск поддержал идею замедлить темпы развития ИИ

Темпы разработки передовых моделей искусственного интеллекта необходимо координированно снижать. С таким мнением руководителя Anthropic Дарио Амодеи согласился американский предприниматель Илон Маск. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X .

Амодеи призвал компании и разработчиков не форсировать создание более мощных ИИ-систем без дополнительных мер контроля.

«Дарио прав», — отреагировал Маск.

В статье, опубликованной 12 сентября на личном сайте, руководитель Anthropic заявил, что согласованное замедление работ сможет предоставить специалистам еще один-два года до достижения моделями критического уровня возможностей. Этот период помог бы компаниям и государственным структурам лучше подготовиться к рискам и не допустить серьезных ошибок.

Амодеи также связал ускоренное развитие ИИ с потенциальным негативным влиянием технологии на общественную жизнь. Он посчитал, что дополнительное время позволит разработать необходимые правила и снизить возможные последствия применения мощных моделей.

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