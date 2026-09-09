Более 2,5 тысячи клиентов Совкомбанка совершили операции с цифровым рублем в первые дни после запуска новой формы национальной валюты. По словам зампредседателя правления Совкомбанка Альберта Бориса, в банке отметили устойчивый интерес к цифровому рублю с момента его массового запуска.

«Для Совкомбанка участие во внедрении новой формы национальной валюты является важным этапом развития цифровых сервисов и платежной инфраструктуры. Мы последовательно создаем для частных и корпоративных клиентов удобные, надежные и технологичные решения, соответствующие современным требованиям финансового рынка», — отметил Альберт Борис.

Учет цифрового рубля производят на платформе Банка России. Открытие кошелька доступно клиентам Совкомбанка в мобильном приложении. Пополнить кошелек можно, если перевести безналичные рубли с банковского счета.

Чтобы использовать наличные, нужно заранее внести их на банковский счет с последующей конвертацией в цифру. Вывести средства можно с помощью перевода на обычный счет и снятия через банкомат.

Цифровым рублем можно оплачивать покупки, получать зарплату, пенсии и другие выплаты, а также проводить различные платежи.

Для корпоративных клиентов Совкомбанк также расширяет платежные возможности. Так, теперь юридические лица могут открыть счета цифрового рубля и принимать оплату в новой форме национальной валюты. Одними из первых к сервису присоединились «Совкомбанк Страхование Жизни» и «Совкомбанк Страхование».

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