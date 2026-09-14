Экс-сотрудник Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сравнил ИИ с разумом пришельца

Опасность неконтролируемого стремительного развития искусственного интеллекта состоит в том, что люди не до конца понимают его. Бывший исследователь в области безопасности компаний Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон в интервью ABC News сравнил технологию с инопланетным разумом.

«Я думаю, что идею создания сверхинтеллекта вполне уместно сравнивают с призывом инопланетного вида. Так что, думаю, размышлять об этом, используя категории инопланетного разума, который мы не до конца понимаем, — это довольно страшно», — сказал он.

Коксон поддержал призыв бывшего начальника, главы Anthropic Дарио Амодея замедлить развитие ИИ из-за опасений по поводу безопасности. По его словам, в крупных технологических компаниях хотя бы пару раз в неделю задумываются о рисках.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев скептически отнесся к идее замедлить разработку ИИ. По его мнению, джинна невозможно загнать обратно в бутылку.