«Яндекс Пэй» частично восстановил работу после атак на дата-центры

«Яндекс Пэй» вернул возможность совершать переводы и платежи части пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании .

Доступ восстанавливают поэтапно, чтобы снизить нагрузку на систему. По словам руководителя финтех-направления Яндекса Дмитрия Пирогова, сервис пока работает нестабильно и возможны точечные ошибки.

Длительное восстановление Пирогов объяснил необходимостью перестроить инфраструктуру после атак беспилотников на дата-центры компании. Сроки полного возвращения сервиса к штатной работе не уточняются.

Ранее в пресс-службе Федеральной налоговой службы объяснили, что чеки не напечатанные из-за технических сбоев в «Яндексе» сформируются после восстановления работы сервисов.