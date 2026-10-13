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    «Яндекс Пэй» частично восстановил работу после атак на дата-центры

    Фото: РИА «Новости»

    «Яндекс Пэй» вернул возможность совершать переводы и платежи части пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

    Доступ восстанавливают поэтапно, чтобы снизить нагрузку на систему. По словам руководителя финтех-направления Яндекса Дмитрия Пирогова, сервис пока работает нестабильно и возможны точечные ошибки.

    Длительное восстановление Пирогов объяснил необходимостью перестроить инфраструктуру после атак беспилотников на дата-центры компании. Сроки полного возвращения сервиса к штатной работе не уточняются.

    Ранее в пресс-службе Федеральной налоговой службы объяснили, что чеки не напечатанные из-за технических сбоев в «Яндексе» сформируются после восстановления работы сервисов.

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