Мишустин назвал себя пользователем сервисов VK и «Алисы» от «Яндекса»
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что входит в число пользователей сервисов VK и использует «Алису» от компании «Яндекс». Как сообщили «Вести», такое признание глава правительства сделал во время осмотра выставки на форуме «Цифровые платформы».
Генеральный директор холдинга VK Владимир Кириенко рассказал премьер-министру, что число пользователей сервисов компании неуклонно растет.
«Я — один из них», — заявил Мишустин.
Глава правительства уточнил, что постоянно использует сервис VK Video.
В ходе дальнейшего осмотра выставки премьер-министр заявил, что постоянно использует отечественные нейросети, включая разработанную «Яндексом» «Алису».
«Я сам активный пользователь, особенно мне нравится режим „Эксперт“», — добавил Мишустин.
В конце сентября в регулярном использовании нейросетей признался генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Пиотровский добавил, что старается не злоупотреблять нейросетями, чтобы не столкнуться с однообразностью мышления.