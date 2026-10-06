360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мишустин назвал себя пользователем сервисов VK и «Алисы» от «Яндекса»

    Фото: РИА «Новости»

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что входит в число пользователей сервисов VK и использует «Алису» от компании «Яндекс». Как сообщили «Вести», такое признание глава правительства сделал во время осмотра выставки на форуме «Цифровые платформы».

    Генеральный директор холдинга VK Владимир Кириенко рассказал премьер-министру, что число пользователей сервисов компании неуклонно растет.

    «Я — один из них», — заявил Мишустин.

    Глава правительства уточнил, что постоянно использует сервис VK Video.

    В ходе дальнейшего осмотра выставки премьер-министр заявил, что постоянно использует отечественные нейросети, включая разработанную «Яндексом» «Алису».

    «Я сам активный пользователь, особенно мне нравится режим „Эксперт“», — добавил Мишустин.

    В конце сентября в регулярном использовании нейросетей признался генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    Пиотровский добавил, что старается не злоупотреблять нейросетями, чтобы не столкнуться с однообразностью мышления.

    Читайте также

    Эксперт в области ИИ Лещенко назвал три причины галлюцинаций нейросетей

    Часть повседневности, которая рвется на свободу: почему ошибки нейросетей все опаснее?

    Пауэрбанки служат в среднем от двух до шести лет, выяснили журналисты

    Эксперт в области ИИ Лещенко назвал три причины галлюцинаций нейросетей

    Часть повседневности, которая рвется на свободу: почему ошибки нейросетей все опаснее?

    Пауэрбанки служат в среднем от двух до шести лет, выяснили журналисты