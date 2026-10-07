Летающие базовые станции и экспресс-опоры связи запустят в удаленных районах Подмосковья

МТС обеспечит связью небольшие удаленные поселения Подмосковья. Для этого компания разработала многофункциональную опору для базовых станций и аэромобильной комплекс связи на базе летательных аппаратов.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров оснащена климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором. Она предназначена для работы вдоль дорог, на строительных объектах, в лесных поселках, а также для организации промышленных сетей Private LTE/5G. Конструкцию за три часа могут собрать три человека с автоманипулятором.

С 2027 года МТС начнет применять в Подмосковье аэромобильные комплексы связи на базе летательных аппаратов (АМКС). Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа — гексакоптер, на котором подвешивается базовая станция LTE/5G. Это позволяет оперативно развернуть сеть там, где нет связи: при ликвидации ЧС и пожаров, проведении поисково-спасательных работ, экологическом мониторинге, а также для запуска корпоративных сетей Private LTE/5G.