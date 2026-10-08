В России протестировали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

«МегаФон» и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») успешно протестировали гибридную связь с использованием отечественной низкоорбитальной группировки. Для наземного радиодоступа использовалась российская базовая станция YADRO. Работу технологии продемонстрировали на московском форуме «Цифровые решения», организовав прямой эфир из Красноярского края.

Специалисты обеспечили передачу данных на высокой скорости: сигнал от абонентского устройства шел через российскую базовую станцию и спутниковый канал, минуя наземные линии связи. Благодаря этому участники форума «Цифровые решения» в Москве смогли в реальном времени оценить трансляцию из сибирской тайги и увидеть, что космическая и наземная инфраструктура работают как единое целое.

Спутниковый терминал впервые связал удаленную площадку с ядром оператора через низкоорбитальную сеть, а базовая станция YADRO обеспечила радиодоступ устройствам абонентов. Такая схема позволяет обеспечить высокоскоростную связь как на удаленных промышленных объектах, так и в зонах ЧС.

Как рассказал гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан, гибридная связь на действующей инфраструктуре — принципиально новая для российского телеком-рынка технология, которая стала логичным продолжением стратегии развития оператора.

«Гибридная архитектура открывает для мобильного оператора новые горизонты развития сети, позволяя рассматривать дополнительные каналы как приоритетное направление для освоения территорий, где традиционная наземная инфраструктура отсутствует», — подчеркнул Помбухчан.

По словам гендиректора «ИКС Холдинга» Алексея Шелобкова, за прямым включением стоит путь от создания собственных технологий до их интеграции в единую систему связи.

«Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома — гибридной связи, — а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня», — заключил Алексей Шелобков.