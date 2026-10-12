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    МИД выразил обеспокоенность в связи с решением США о «суперинтеллекте»

    Фото: РИА «Новости»

    Российская сторона выражает беспокойство в связи с решением Белого дома переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы внешнедипломатического ведомства Александр Алимов.

    Он объяснил, что решение США идет в русле общей линии на упрочение техгосподства или «победы в гонке ИИ».

    «Настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию, вызывают озабоченности», — отметил дипломат.

    По его словам, позиция американцев показывает отход страны от принципа человекоцентричности, который подразумевает человеческий контроль над технологиями, а также их внедрение на благо человечества.

    Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс допустил, что в следующем году резко вырастет число кибератак, совершенных с помощью нейросетей. Он выразил мнение, что главная опасность ИИ заключается в его использовании злоумышленниками.

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