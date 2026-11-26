Хакеры атаковали крупнейший менеджер паролей 1Password и похитили часть персональных данных пользователей. Об этом сообщили на сайте компании.

Злоумышленники получили доступ к корпоративному аккаунту сотрудника в GitHub, в котором хранился исходный код. Хакеры использовали доступ и внедрили вредоносный код на внутренние серверы менеджера паролей.

Киберпреступникам удалось добыть данные о клиентах 1Password. В компании заявили, что мошенники не смогли получить доступ к хранилищам, в которых записаны пароли клиентов. Также не пострадали приложения и расширения 1Password.

На прошлой неделе стало известно, что хакеры завладели данными тысяч клиентов американских систем Visa и Mastercard. Злоумышленники действовали при помощи вируса-вымогателя.