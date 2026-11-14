Microsoft раскрыла причины масштабного сбоя в работе сервисов

Американская компания Microsoft устранила основную причину масштабного сбоя и восстановила работу своих сервисов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации в соцсети X .

«Мы завершили работы по устранению основной причины инцидента и восстановили доступ к услугам для оставшихся затронутыми клиентов и регионов», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что проводили повторное подключение постепенно, с учетом масштаба нагрузки и проверяя стабильность на каждом этапе.

Microsoft заверила, что сбой произошел по техническим причинам, были техническими и никак не связан с кибербезопасностью или искусственным интеллектом. Проблема возникла во время предыдущего обновления пропускной способности сети.

После завершения всех проверок корпорация пообещала представить подробный отчет.

Сбой в работе сервисов Microsoft произошел 12 ноября. Неполадки затронули 74 страны, большинство жалоб поступили из США.