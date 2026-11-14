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    Microsoft раскрыла причины масштабного сбоя в работе сервисов

    Microsoft заявила о восстановлении работы сервисов после сбоя

    Фото: 360.ru

    Американская компания Microsoft устранила основную причину масштабного сбоя и восстановила работу своих сервисов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации в соцсети X.

    «Мы завершили работы по устранению основной причины инцидента и восстановили доступ к услугам для оставшихся затронутыми клиентов и регионов», — отметили в компании.

    В пресс-службе добавили, что проводили повторное подключение постепенно, с учетом масштаба нагрузки и проверяя стабильность на каждом этапе.

    Microsoft заверила, что сбой произошел по техническим причинам, были техническими и никак не связан с кибербезопасностью или искусственным интеллектом. Проблема возникла во время предыдущего обновления пропускной способности сети.

    После завершения всех проверок корпорация пообещала представить подробный отчет.

    Сбой в работе сервисов Microsoft произошел 12 ноября. Неполадки затронули 74 страны, большинство жалоб поступили из США.

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