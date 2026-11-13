На ЦКАД возвели новые базовые станции

Новые базовые станции «МегаФона» появились на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области, что увеличило емкость сети на одной из ключевых магистралей региона.

Новое телеком-оборудование поддерживает низко- и среднечастотные диапазоны: их сочетание расширяет зону покрытия и увеличивает скорость передачи данных. Средняя скорость мобильного интернета в зоне действия базовых станций — 95 мегабит в секунду.

По словам директора по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» Тимура Фахрутдинова, так как ЦКАД объединяет сразу несколько крупных транспортных направлений, качественная мобильная связь здесь важна прежде всего для комфортной навигации. Автомобилисты теперь могут с большим комфортом пользоваться картами, строить маршруты и отслеживать обстановку на дорогах, пассажиры — смотреть сериалы и фильмы, слушать музыку, читать электронные книги.

«Мы последовательно развиваем инфраструктуру вдоль крупных магистралей региона, расширяя покрытие и увеличивая емкость сети, чтобы обеспечить абонентам устойчивую связь и комфортную скорость мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть», — отметил Фахрутдинов.

Среди иногородних абонентов на ЦКАД больше всего петербуржцев. В топ-5 пользователей также входят жители Твери, Владимира, Тулы и Калуги.