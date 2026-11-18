«Газпромнефть — смазочные материалы» представила моторное масло G-Profi SGE 40 MA для стационарных газопоршневых двигателей на Международной сельскохозяйственной выставке «ЮгАгро». Товар обеспечивает электроэнергией и теплом промышленные предприятия и сельскохозяйственные комплексы. Надежность энергоснабжения влияет на круглогодичное выращивание овощей и эффективность производства.

Собственные энергоцентры на базе газопоршневых установок позволяют тепличным комплексам вырабатывать электроэнергию и тепло непосредственно на площадках. Это помогает снизить зависимость от внешних энергосетей и оптимизировать затраты, особенно осенью и зимой, когда возрастает потребность в дополнительном освещении растений. Также углекислый газ, который образуется при работе двигателей, могут использовать для их подкормки.

Специалисты «Газпромнефть-СМ» разработали масло G-Profi SGE 40 MA с использованием собственных синтетических базовых масел и современного пакета присадок. Товар обладает высокой стойкостью к окислению и предназначен для применения в газопоршневых двигателях. Масло также учитывает особенности современных газопоршневых установок китайских производителей.

Компания также предлагает масло G-Profi SGE Premium 40 для газопоршневых двигателей европейских производителей. Его разработали для современных стационарных установок. Продукт способствует и увеличению интервалов замены масла и сокращению затрат на техническое обслуживание.

«Собственная генерация позволяет аграриям управлять энергоснабжением, одновременно повышая требования к надежности техники. Поэтому мы рассматриваем специализированные смазочные материалы как значимую часть технологической инфраструктуры агробизнеса. „Газпромнефть-СМ“ предлагает российские решения, разработанные с учетом реальных условий эксплуатации и требований двигателей, что помогает обеспечивать бесперебойную работу оборудования», — рассказал начальник департамента развития продаж в РФ «Газпромнефть-СМ» Андрей Спирин.

Ранее стало известно, что новое российское масло защитит газопоршневые энергоустановки.