Развитие искусственного интеллекта усиливает значение Церкви как духовной опоры для человека. Такое мнение в программе «Слово пастыря» на Первом канале высказал помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, современные технологии способны влиять на поведение людей и представляют новую угрозу для общества.

«Человеку надо на что-то опираться, живое, естественное. И ничто, кроме Церкви и семьи, заменить это не может», — объяснил помощник президента.

Мединский отметил, что обезличенный искусственный интеллект постепенно начинает диктовать человеку свои правила.

Патриарх Кирилл назвал главной угрозой ИИ умение находить слабые места людей. Он подчеркнул, что человек для православной проповеди не может стать объектом психологического воздействия, а всегда личность и «ценность в очах Божиих».