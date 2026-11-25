Премию «Золотой клаксон» в номинации «Моторное масло года» получила «Газпромнефть — смазочные материалы». Конкурс проводит автомобильная газета «Клаксон», которую издают с 1990 года.

Победителей определяли с помощью онлайн-голосования среди водителей. Участники выбирали лучшие модели машин, бренды, АЗС и лауреатов в других категориях.

В номинации «Моторные масла» представили более 20 брендов.

Как рассказал гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев, для компании эта награда — подтверждение правильности выбранной стратегии, которая ориентирована на совершенствование технологий и разработку продуктовых решений.

«Команда „Газпромнефть-СМ“ будет и дальше укреплять репутацию российских смазочных материалов как высокотехнологичных продуктов с высокой эффективностью», — подчеркнул он.

Продукция компании регулярно становится победителем престижных конкурсов. Компания выпускает более 150 видов моторных масел, а также трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные жидкости и другие смазочные материалы для машин.