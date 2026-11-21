Продажи Grand Theft Auto VI в первый день релиза достигли рекордного для игровой индустрии объема. Rockstar Games заработала 3,79 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба головной компании Take-Two Interactive.

Еще до официального выхода игра разошлась тиражом 32,5 миллиона копий. В первый день релиза 19 ноября объем розничных продаж GTA VI достиг 3,79 миллиарда долларов. Это рекордная сумма для всей индустрии развлечений.

«Мы с огромной благодарностью открываем новую главу в истории Rockstar Games выпуском Grand Theft Auto VI. Мы глубоко тронуты реакцией игроков по всему миру и невероятно рады разделить этот момент с вами», — заявил президент и основатель Rockstar Games Сэм Хаузер.

GTA VI доступна только на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Существует несколько способов обхода блокировок и покупки игры из России.