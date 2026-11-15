В ночь на 15 ноября компания SpaceX показала миру невероятные кадры. В рамках 15-го испытательного полета космический корабль Starship впервые поймали в воздухе гигантские механические манипуляторы стартовой башни Mechazilla.

Как проходил запуск

Миссия стартовала вечером 13 ноября с орбитального стартового комплекса No 2 на космодроме Starbase в Техасе. В полет отправилась связка из ускорителя Super Heavy (Booster 22) и корабля Starship (Ship 42) обновленной модификации V3.

Разделение ступеней прошло в штатном режиме. Корабль запустил шесть двигателей Raptor и успешно вышел на заданную низкую околоземную орбиту высотой около 265–275 километров. В первые полтора часа корабль открыл грузовой отсек и штатно развернул 26 интернет-спутников нового поколения Starlink V3.

Всего аппарат провел в космосе порядка 22,5 часа и совершил 14 полных витков вокруг Земли. На Starship красовалась надпись Don’t panic, отсылающая к роману Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» — любимой книге детства и юности владельца SpaceX Илона Маска. Предприниматель признавался, что именно это произведение помогло ему справиться с подростковой депрессией и сформировало отношение к жизни и космосу.

Надпись Don’t panic почти стала традицией: она уже украшала центральный дисплей электромобиля, который отправили в космос на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy 6 февраля 2018 года.

За руль авто посадили манекен в настоящем скафандре SpaceX, который назвали Starman в честь одноименной песни. Для еще большего эпатажа в аудиосистеме машины поставили на бесконечный повтор песню Дэвида Боуи Space Oddity.