Пасхалка из «Автостопом по галактике». Почему возвращение Starship стало триумфом Маска
В ночь на 15 ноября компания SpaceX показала миру невероятные кадры. В рамках 15-го испытательного полета космический корабль Starship впервые поймали в воздухе гигантские механические манипуляторы стартовой башни Mechazilla.
Как проходил запуск
Миссия стартовала вечером 13 ноября с орбитального стартового комплекса No 2 на космодроме Starbase в Техасе. В полет отправилась связка из ускорителя Super Heavy (Booster 22) и корабля Starship (Ship 42) обновленной модификации V3.
Разделение ступеней прошло в штатном режиме. Корабль запустил шесть двигателей Raptor и успешно вышел на заданную низкую околоземную орбиту высотой около 265–275 километров. В первые полтора часа корабль открыл грузовой отсек и штатно развернул 26 интернет-спутников нового поколения Starlink V3.
Всего аппарат провел в космосе порядка 22,5 часа и совершил 14 полных витков вокруг Земли. На Starship красовалась надпись Don’t panic, отсылающая к роману Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» — любимой книге детства и юности владельца SpaceX Илона Маска. Предприниматель признавался, что именно это произведение помогло ему справиться с подростковой депрессией и сформировало отношение к жизни и космосу.
Надпись Don’t panic почти стала традицией: она уже украшала центральный дисплей электромобиля, который отправили в космос на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy 6 февраля 2018 года.
За руль авто посадили манекен в настоящем скафандре SpaceX, который назвали Starman в честь одноименной песни. Для еще большего эпатажа в аудиосистеме машины поставили на бесконечный повтор песню Дэвида Боуи Space Oddity.
Триумфальное возвращение
Важнейшей задачей, поставленной перед SpaceX, был не только запуск корабля в космос, но и его необычное возвращение. Объект должен был войти в плотные слои атмосферы на скорости 27 тысяч километров в час, выдержать экстремальный нагрев и попасть в «руки» механических манипуляторов.
Благодаря обновленному теплозащитному экрану из керамических плиток корабль действительно смог противостоять высоким температурам и не разрушиться. На финальном этапе Ship 42 приблизился к побережью перешел из горизонтального планирования в вертикальное положение и запустил двигатели для торможения.
Впервые в истории не первая ступень, а орбитальный корабль завис прямо у стартовой башни, а механические «палочки для еды» (chopsticks), напоминающие гигантские руки, бережно схватили объект.
Несмотря на колоссальный успех, не обошлось и без провалов. Изначально компания хотела совершить «двойной захват» — поймать на стартовой площадке обе ступени за один полет. Воплотить этот план не получилось, так как через несколько минут после старта система навигации ускорителя Super Heavy зафиксировала отклонение от расчетной траектории.
В итоге автоматика прервала возврат к башне и увела первую ступень в сторону Мексиканского залива. Ускоритель выполнил зависание над водой, после чего сработала система прекращения полета (Flight Termination System), и ракета взорвалась перед касанием поверхности.
Несмотря на это, захват верхней ступени стал важнейшей технологической победой. SpaceX доказала, что может возвращать на стартовый стол обе части самой большой и мощной ракеты в истории и открыть дорогу к удешевлению запусков и ряду космических программ.