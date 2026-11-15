Писательница из ЮАР с помощью ИИ опубликовала 370 книг под 21 псевдонимом

Писательница из ЮАР Корал Харт за год выпустила 370 романов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета The Guardian .

Она публиковала книги на интернет-ресурсе под 21 псевдонимом. По словам Харт, это принесло ей «шестизначные суммы». Теперь женщина жалуется на угрозы в свой адрес.

По ее словам, после того как люди узнают, что автор использовал ИИ, его клеймят и выгоняют. Она добавила, что вероятно, это проявление страха.

Харт отметила, что платформа платит только за прочитанные страницы. Она уверена, что без умения, понимания структуры и запросов читателя невозможно создать хорошую даже с ИИ.

Ранее психолог предупредил, что искусственный интеллект не может заменить специалиста по психологии и в некоторых случаях способна навредить человеку.