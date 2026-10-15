Глава WEBBANKIR Павлихин назвал страх утечки биометрии преувеличенным

Исполнительный директор WEBBANKIR Алексей Павлихин считает опасения по поводу кражи биометрических данных преувеличенными. Банковские системы защищены от поддельных фото и видео, сообщает Hi-Tech Mail .

К октябрю 2026 года в Единой биометрической системе зарегистрировались 55 млн человек. При этом, по опросу WEBBANKIR, 35% клиентов финансовых сервисов боятся передачи биометрии злоумышленникам.

Павлихин утверждает, что украсть цифровые слепки напрямую из системы технически невозможно: данные зашифрованы и обезличены. По его словам, банковские алгоритмы распознают лицо с точностью до 99,99%, а проверка присутствия живого человека защищает от фотографий, масок и чужих видео.

Дипфейки, однако, могут обмануть близких пользователя. Эксперт советует не загружать селфи и записи голоса в подозрительные боты и приложения. Просьбы прислать фото паспорта в мессенджер, записать видео с лицом или назвать код из СМС он считает признаком мошенничества.

Павлихин рекомендует регистрацию биометрии и ссылается на ВТБ: среди клиентов с входом по лицу уровень хищений со счетов снизился до 0,0025%. По оценке эксперта, в будущем без биометрии дистанционное получение займов и кредитов станет невозможным.