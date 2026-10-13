«Яндекс» восстановил работу большей части функций «Умного дома» с Алисой

Пользователи приложения «Дом с Алисой» снова могут управлять освещением, использовать возможности ИИ-камеры и регулировать температуру. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Компания восстановила работу большей части функций сервиса.

«Некоторые возможности пока ограничены», — уточнили в «Яндексе».

В пресс-службе предупредили, что статусы станций в приложении «Дом с Алисой» могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии срабатывать с опозданием или не запускаться.

История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний пока остаются недоступными. В «Яндексе» добавили, что компания продолжает восстанавливать все функции.

Ранее разработчики частично запустили «Яндекс Пэй». Пользователи получили возможность совершать переводы и платежи, но сервис пока может работать нестабильно. В «Яндексе» объяснили, что поэтапно восстанавливают доступ к приложению.