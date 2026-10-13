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    «Яндекс» восстановил работу большей части функций «Умного дома» с Алисой

    Фото: РИА «Новости»

    Пользователи приложения «Дом с Алисой» снова могут управлять освещением, использовать возможности ИИ-камеры и регулировать температуру. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

    Компания восстановила работу большей части функций сервиса.

    «Некоторые возможности пока ограничены», — уточнили в «Яндексе».

    В пресс-службе предупредили, что статусы станций в приложении «Дом с Алисой» могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии срабатывать с опозданием или не запускаться.

    История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний пока остаются недоступными. В «Яндексе» добавили, что компания продолжает восстанавливать все функции.

    Ранее разработчики частично запустили «Яндекс Пэй». Пользователи получили возможность совершать переводы и платежи, но сервис пока может работать нестабильно. В «Яндексе» объяснили, что поэтапно восстанавливают доступ к приложению.

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