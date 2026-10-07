360.ru вошел в шорт-лист премии «Люди слова»

Сайт 360.ru стал финалистом второго сезона Национальной премии «Люди слова», учрежденной цифровой платформой «Дзен». Проект вошел в шорт-лист в номинации «Медиадостижение».

Цифровая платформа «Дзен» объявила шорт-лист второго сезона Национальной премии «Люди слова». В число номинантов в категории «Медиадостижение» вошел сайт 360.ru. Вместе с ним за награду в категории «Рост аудитории и вовлеченности» поборются BFM.ru, URA.RU, «Аргументы и факты», «Коммерсант», «Росбалт», «35 мм» и другие медиапроекты. Список номинантов размещен на сайте конкурса.

Организаторы получили 217 заявок в девяти номинациях. Премии вручат за работу с общественной и международной повесткой, освещение национальных проектов, достижения спортивных и лайфстайл-медиа, а также за материалы о звездах.

Отдельная награда «Человек слова» предназначена автору, внесшему заметный вклад в информационную повестку России в 2026 году. Победителей второго сезона премии «Люди слова» объявят 3 декабря. Торжественная церемония пройдет в Московском театре мюзикла.

Ранее в октябре 360.ru представил мультиплатформенный спецпроект «Миры Ивана Ефремова», посвященный советскому писателю-фантасту и палеонтологу. Проект представляет собой путешествие по научной и творческой биографии классика отечественной фантастики на сайте издания, платформе «Дзен» и в эфире телеканала «360».

AI-креаторы команды 360.ru смоделировали, как могли выглядеть миры, созданные писателем, и подготовили постеры несуществующих сериалов по романам «Туманность Андромеды», «Таис Афинская» и «Лезвие бритвы».

Отдельное видео в стилистике советской научно-фантастической анимации рассказывает о творческом и научном пути Ефремова.