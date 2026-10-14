Новак ознакомился с технологиями и оборудованием для ТЭК на выставке в Москве

РИА Новости: Новак ознакомился с технологиями и оборудованием для ТЭК

Вице-премьер России Александр Новак осмотрел инновационные энергетические решения на выставке «Оборудование и технологии для ТЭК». Экспозиция состоялась в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, сообщило РИА «Новости».

Александр Новак отметил большое число продуктов, которые «Транснефть» выпускает в рамках реализации проектов технологического суверенитета. Вице-премьер осмотрел горелочное устройство, тяговый асинхронный двигатель, а также систему локальной автоматики блочного теплового пункта.

Кроме того, инновационные решения заместителю председателя правительства РФ представили сотрудники «Россети Московский регион», «Мосгаз» и других компаний.

Ранее Александр Новак заявлял, что ситуация с бензином в России стабилизируется. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключили 94 соглашения, которые направлены на регулирование цен.