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    Футболист «Тенерифе» умер после остановки сердца во время матча

    Умер футболист Хесус де Мигель, перенесший остановку сердца во время матча

    Estevoaei
    Фото: Estevoaei/Википедия

    Испанский нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался после остановки сердца и дыхания, произошедшей во время матча второго дивизиона национального чемпионата. О смерти 30-летнего игрока сообщила пресс-служба клуба.

    «Невозможно передать словами боль, которую мы сейчас чувствуем», — говорится в заявлении команды.

    ЧП случилось в понедельник во встрече с «Андоррой» при счете 2:2. В компенсированное время голкипер соперников Хесус Овоно столкнулся с де Мигелем, пытаясь остановить его выход один на один.

    Арбитр удалил гнолкипера, а форвард потерял сознание. Его унесли с поля на носилках и доставили в больницу.

    Позднее клуб сообщил об ухудшении состояния футболиста. Де Мигель скончался утром 3 ноября. В нынешнем сезоне он провел за «Тенерифе» 12 матчей.

    Ранее игрок сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет.

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