15 ноября 2026 17:35 Хватит сравнений с Шараповой. Как Мирра Андреева пишет собственную историю на Итоговом турнире Фото: РИА «Новости»/сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Выход Мирры Андреевой в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе стал одним из главных событий сезона. Россиянка обыграла американку Джессику Пегулу и теперь поборется за главный трофей с украинкой Элиной Свитолиной. Как 19-летняя спортсменка добилась таких высот и почему ее неуместно сравнивать с Марией Шараповой — выяснил 360.ru.

Секрет побед

Россиянка уверенно обыграла пятую ракетку мира, американку Джессику Пегулу, со счетом 6:3, 6:4. Для России этот выход в финал стал первым за последние 14 лет — со времен выступления Марии Шараповой в 2012 году. Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru призвал не приписывать это достижение всему российскому теннису. Он напомнил, что сборную страны отстранили от командных соревнований, а сама спортсменка из Подмосковья живет и тренируется за границей. «Второй момент, на котором я бы хотел акцентировать внимание: итоговый турнир, конечно, престижен, но все-таки он в иерархии тенниса уступает Большим шлемам. А Мирра в этом сезоне выиграла один из Больших шлемов, победив на Ролан Гаррос в Париже в июне», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что впереди теннисистку еще ждет финальный матч с украинкой Элиной Свитолиной. Игра пройдет 15 ноября в 23:00 по московскому времени на корте Stadium 2 с хардовым покрытием в Индиан-Уэллсе в штате Калифорния. Добиться ошеломительного успеха Мирре помогла ее наставница — испанка Кончита Мартинес. У спортсменки и тренера сложилось полное взаимопонимание.

Заслуга Кончиты Мартинес в прогрессе Андреевой велика. Мирра не раз подчеркивала, что у них полное единение взглядов с испанской специалисткой, которая умело подводит ее к каждому турниру.

Ходоровский подчеркнул, что тренерский штаб очень грамотно составил график выступлений Андреевой в этом сезоне. «Мирра, допустим, пропустила последние турниры азиатской серии, которые проходили в Китае и Японии, и за счет этого могла подойти к итоговому турниру отдохнувшей и физически и, что самое важное, эмоционально. Она сейчас в великолепной форме», — обратил внимание журналист. В отличие от прошлого сезона, когда спортсменка уступила путевку на Итоговый турнир Елене Рыбакиной, в этот раз команда сознательно пожертвовала заключительными турнирами в Китае и Японии. Это решение позволило Андреевой подойти к стартам в Индиан-Уэллсе полностью отдохнувшей и свежей.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru объяснил, что россиянку ждет принципиальное противостояние с Элиной Свитолиной. Теннисистки уже встречались в Индиан-Уэллсе, и тогда россиянка уверенно победила, забрав второй сет со счетом 6:0. Несмотря на это, украинка заметно прибавила, обыграв Арину Соболенко и разгромив в полуфинале победительницу Уимблдона Линду Носкову. «Элина Свитолина, как и все украинские теннисистки, по-особому настраивается на матчи с соперницами из России и Белоруссии. После окончания матча она демонстративно не жмет руку ни россиянкам, ни белорускам, объясняя это своей позицией по отношению к СВО», — уточнил эксперт. По его мнению, главным козырем Андреевой перед финалом стала ее физическая и эмоциональная форма. Теннисистка берет эмоции под контроль и грамотно просчитывает тактику под разных противников.

Она научилась правильно подбирать ключики к любой сопернице. И, что особенно важно, она даже после выигранного матча у Свитолиной обратилась к своему тренеру, к Кончите Мартинес, и сказала, что хочет потренироваться, чтобы улучшить свою подачу.

Ходоровский назвал Мирру Андрееву фаворитом финала, но оговорился, что в женском теннисе все бывает непредсказуемо.

Фото: РИА «Новости»

Почему Андрееву нельзя сравнивать с Шараповой

Хоть Андреева и повторила достижение Марии Шараповой, сравнивать их совершенно неуместно, отметил журналист. У спортсменок совершенно разные биографии, медийный образ, антропометрия и стиль игры. «Андреева играет совершенно по-другому. Она более вариативная, где-то переигрывает соперниц за счет того, что просчитывает их ходы на корте. Так что во всем, мне кажется, сравнивать Шарапову и Андрееву просто не стоит», — рассказал эксперт. Он напомнил, что Шарапова в раннем детстве уехала в знаменитую академию Ника Боллетьери, а в раскрутке спортсменки в медийном поле участвовало маркетинговое агентство. «Это совершенно разные истории. Совершенно разные две личности, хотя личности очень яркие», — подчеркнул Ходоровский. Он выразил надежду, что Андреева в будущем сумеет достичь таких же высоких результатов в спорте, как это сделала Шарапова.