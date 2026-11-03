Восьмая страна Европы выступила против возвращения России на ЧМ по хоккею

Против решения Спортивного арбитражного суда, постановившего допустить российские сборные до участия в международных турнирах под эгидой IIHF, выступило еще одно государство. Латвия стала восьмой европейской страной, отказавшейся играть с россиянами, сообщили на сайте Латвийской федерации хоккея ( LHF ).

В заявлении федерации отметили, что LHF «решительно выступает против возвращения России и Белоруссии в международный хоккей». Эта позиция остается неизменной с начала 2022 года.

В последние дни LHF тесно сотрудничала с финской, норвежской и датской хоккейными федерациями, согласовывая общую позицию и дальнейшие действия в отношении возможного возвращения России к международным соревнованиям.

«Все четыре федерации публично заявили о своей позиции и официально уведомили IIHF о том, что в сложившихся обстоятельствах их национальные команды не будут играть против сборной России», — заявили в латвийской федерации хоккея.

До этого председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон говорил, что шведы не будут играть с россиянами. При этом они не станут бойкотировать международные турниры с их участием.

Председатель Немецкого хоккейного союза Франк Х. Лутц заявил, что выступает против возвращения российских национальных команд на международные хоккейные турниры. Против участия России в турнирах IIHF также выступили хоккейные федерации Чехии и Австрии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать мужской чемпионат мира по хоккею после решения о допуске сборных России.