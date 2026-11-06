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    Трусову с годовалым сыном тепло приветствовали на турнире ISU в Китае

    ISU опубликовал видео с Трусовой и ее сыном перед этапом Гран-при в Китае

    Фото: РИА «Новости»

    Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отправилась в Китай на третий этап серии Гран-при с годовалым сыном Михаилом. Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) показала семью в Instagram*.

    На видео спортсменка устроилась на полу. Вокруг бегал сын с резиновой лентой-эспандером в руке.

    «Новый тренер Александры Игнатовой уже оказывает влияние. Добро пожаловать в команду, Михаил!» — подписали ролик представители союза.

    Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года возобновила выступления после четырехлетнего перерыва. Она победила на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате с результатом 226.01 балла и отправилась в Шэньчжэнь на третий этап серии Гран-при, который пройдет с 6 по 8 ноября.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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