«Где деньги, Зин?» Путин обратился к песне Высоцкого в разговоре о спортивном строительстве

Президент Владимир Путин в очередной раз обратился к цитате песни Владимира Высоцкого. На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта , обсуждая финансирование строительных проектов Российским спортивным фондом, глава государства вспомнил строчку из песни «Диалог у телевизора».

Путин подчеркнул, что никого не подозревает в нарушениях, но вопросы о расходовании средств у него остаются.

«Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты — где деньги, Зин? Сразу возникает сакраментальный вопрос: где деньги? Не найти будет ничего, вот это меня настораживает», — сказал президент.

При этом механизм прямого финансирования спортивных федераций он оценил положительно. По словам Путина, распределение денег по правилам Минспорта может идти автоматически через компьютерную систему — это позволяет минимизировать человеческий фактор. Основным решением остается определение объемов финансирования для каждой федерации.

Двумя годами ранее журналист Дмитрий Киселев в беседе с российским лидером назвал этот вопрос любимым вопросом президента и адресовал его самому Путину.