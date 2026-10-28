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    Российское посольство рассказало об отношении лыжников Норвегии к россиянам

    Посольство РФ: лыжники Норвегии готовы встретить российских коллег с уважением

    Фото: РИА «Новости»

    Норвежские лыжники готовы уважительно встретить российских спортсменов на Кубке мира. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в Норвегии.

    В дипмиссии напомнили, что прошлой зимой российские лыжники выступали в Норвегии и других странах Европы без конфликтов.

    Консульство полагает, что сами норвежские спортсмены, как и болельщики, не заинтересованы в напряженной атмосфере вокруг соревнований и «готовы встретить российских коллег с уважением».

    Ранее мэр Осло Анне Линдбу предложила правительству Норвегии ограничить выдачу виз российским лыжникам. Эту инициативу она выдвинула после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) смягчила правила получения нейтрального статуса для россиян и белорусов.

    По данным норвежской газеты VG, одобрение уже получили 173 спортсмена. Допуск FIS сам по себе не гарантирует участие в старте — для поездки россиянам нужна норвежская виза.

    В ближайшие месяцы Норвегия примет этапы Кубка мира по ряду горнолыжных видов спорта. Первые гонки пройдут в Тронхейме в начале декабря.

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