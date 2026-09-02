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    Российских лыжников допустят на сезон-2026/27 в нейтральном статусе

    FIS подтвердила допуск россиян в нейтральном статусе на сезон-2026/27

    Фото: РИА «Новости»

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в телеграм-канале.

    Решение приняли на заседании совета FIS, которое прошло 1-2 сентября. Российские лыжники смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях.

    Они будут состязаться в гонках, горных лыжах, прыжках с трамплина, двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде.

    «FIS долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций», — отметил министр.

    Но в июне новым президентом организации стал Александр Оспельт, юрист, склонный к конструктивному диалогу, добавил он.

    Ранее Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут участвовать в соревнованиях с национальной символикой.