Россия жестко высказалась о «ядерном нуле»

В МИД сочли невозможным быстрый отказ от ядерного оружия

Россия не считает реальным немедленный и безусловный отказ ядерных держав от атомных бомб и другого оружия аналогичного действия. Эту позицию в ООН высказал представитель Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением Константин Воронцов, дипломата процитировала пресс-служба российского МИДа на официальном сайте .

Высокопоставленный дипломат объяснил, что муссируемые некоторыми странами идеи о быстром пути к миру без ядерного оружия контрпродуктивны.

В ведомстве отметили, что вопросы ядерных вооружений остаются причиной серьезных разногласий среди стран — членов ООН.

Это, по мнению российской стороны, показали и голосования по профильным резолюциям, и итоги 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).