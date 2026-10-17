360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россия жестко высказалась о «ядерном нуле»

    В МИД сочли невозможным быстрый отказ от ядерного оружия

    Фото: 360.ru

    Россия не считает реальным немедленный и безусловный отказ ядерных держав от атомных бомб и другого оружия аналогичного действия. Эту позицию в ООН высказал представитель Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением Константин Воронцов, дипломата процитировала пресс-служба российского МИДа на официальном сайте.

    Высокопоставленный дипломат объяснил, что муссируемые некоторыми странами идеи о быстром пути к миру без ядерного оружия контрпродуктивны.

    В ведомстве отметили, что вопросы ядерных вооружений остаются причиной серьезных разногласий среди стран — членов ООН.

    Это, по мнению российской стороны, показали и голосования по профильным резолюциям, и итоги 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Идеи о «коротком пути» к «ядерному нулю», предусматривающие немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия с волюнтаристским объявлением его вне закона, считаем нереалистичными и контрпродуктивными.

    Константин Воронцов

    Россия считает ДНЯО главной правовой основой для работы в этой сфере. МИД  указал, что разоружение возможно только постепенное — при условии, что меры не подорвут безопасность отдельных стран и укрепят общую стабильность.

    Ранее Лукашенко назвал ядерный щит в руках европейских лидеров обоюдоострым мечом.

    Читайте также

    Лавров рассказал о подготовке евразийской хартии многообразия и многополярности

    Путин встретился с Бердымухамедовым в Туркменистане

    «Самые тяжелые годы»: учитель из Красноярска рассказала Путину о 1990-х

    Лавров рассказал о подготовке евразийской хартии многообразия и многополярности

    Путин встретился с Бердымухамедовым в Туркменистане

    «Самые тяжелые годы»: учитель из Красноярска рассказала Путину о 1990-х