Россия жестко высказалась о «ядерном нуле»
В МИД сочли невозможным быстрый отказ от ядерного оружия
Россия не считает реальным немедленный и безусловный отказ ядерных держав от атомных бомб и другого оружия аналогичного действия. Эту позицию в ООН высказал представитель Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением Константин Воронцов, дипломата процитировала пресс-служба российского МИДа на официальном сайте.
Высокопоставленный дипломат объяснил, что муссируемые некоторыми странами идеи о быстром пути к миру без ядерного оружия контрпродуктивны.
В ведомстве отметили, что вопросы ядерных вооружений остаются причиной серьезных разногласий среди стран — членов ООН.
Это, по мнению российской стороны, показали и голосования по профильным резолюциям, и итоги 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Идеи о «коротком пути» к «ядерному нулю», предусматривающие немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия с волюнтаристским объявлением его вне закона, считаем нереалистичными и контрпродуктивными.
Константин Воронцов
Россия считает ДНЯО главной правовой основой для работы в этой сфере. МИД указал, что разоружение возможно только постепенное — при условии, что меры не подорвут безопасность отдельных стран и укрепят общую стабильность.
Ранее Лукашенко назвал ядерный щит в руках европейских лидеров обоюдоострым мечом.