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    Панченко назвал «Динамо» главным претендентом на чемпионство России

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Виктор Панченко поставил бело-голубых на первое место среди фаворитов Российской премьер-лиги. Он отметил характер команды и результативность Константина Тюкавина в концовках матчей, сообщает Metaratings.ru.

    7 ноября «Динамо» на выезде победило «Факел» со счетом 2:1. Тюкавин забил решающий мяч в добавленное ко второму тайму время.

    Панченко связал голы нападающего на последних минутах нескольких матчей подряд с мастерством, характером и желанием победить. По его мнению, такую команду будет трудно остановить.

    «Сейчас считаю „Динамо“ главным претендентом на чемпионство», — признался Панченко.

    После 14 туров «Динамо» занимает второе место в таблице с 31 очком. 22 ноября команда примет «Краснодар».

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