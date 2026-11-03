В Пушкине 5 ноября проведут боксерскую матчевую встречу «Путь к победе»

До Дворце спорта «Пушкино» в Московской области 5 ноября пройдет матчевая встреча по боксу «Путь к победе». Турнир посвятят памяти героев военной разведки и приурочат к 20-летию учреждения Дня военного разведчика.

Перед участниками и зрителями выступят глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, олимпийский чемпион и руководитель Спортивной федерации бокса Московской области Александр Лебзяк, Герой России Анатолий Сафронов, ветеран боевых действий и участник СВО Сергей Батищев, а также другие почетные гости.

Организаторы подготовили выступление барабанщиков и исполнение государственного гимна России заслуженной артисткой РФ Оксаной Федоровой. В память о сотрудниках военной разведки участники встречи почтят погибших минутой молчания.

На ринг выйдут спортсмены сборных Московской области и Войск специального назначения в возрасте от 19 до 40 лет. Боксеры проведут поединки в семи весовых категориях — от 55 до 90 килограммов и свыше 90 килограммов.