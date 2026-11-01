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    Команда России завоевала четвертое золото на ЧМ по вольной борьбе в Астане

    Аманула Гаджимагомедов завоевал золото на ЧМ по вольной борьбе в Астане

    Борец-вольник Аманула Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Астане в весовой категории до 92 килограммов. Об этом сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы.

    Он одолел в финальном поединке американца Трента Хидли.

    Также золотую медаль завоевал Иналбек Шериев в категории до 74 килограммов. Его соперником был Нуркожа Кайпанов из Казахстана.

    Накануне чемпионские титулы на турнире получили Ибрагим Ибрагимов в весовой категории до 70 килограммов и Алина Касабиева — 65 килограммов.

    Чемпионат мира прошел в Астане с 24 октября по 1 ноября. Атлеты состязались в вольной и греко-римской борьбе.

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