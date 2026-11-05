Аршавин назвал цену ботинок, в которых пришел на «Золотой мяч»
Аршавин надел на «Золотой мяч» ботинки за 809 тысяч рублей
Российский футболист Андрей Аршавин пришел на церемонию «Золотой мяч» в ботинках за 10 тысяч долларов (около 809 тысяч рублей). Об этом спортсмен рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак.
Журналистка обратила внимание на обувь Аршавина из крокодиловой кожи и поинтересовалась ее стоимостью. Футболист ответил, что выбрал модель итальянского люксового бренда Brioni.
«Какие в 2026 году крокодиловые ботинки, Аршавин? Да что с тобой не так? Вот пример того, когда очень дорогая обувь может выглядеть крайне лоховской», — высказалась она.
Собчак также раскритиковала внешний вид спортсмена и тренера Леонида Слуцкого. Костюмы, по ее мнению, будто взяты напрокат, а прически выглядят так, словно мужчины только вышли из бани и не успели помыть голову.
В прошлом году Аршавин подал иск к бывшей жене, телеведущей Юлии Барановской, для снижения суммы алиментов. В январе 2026 года суд его удовлетворил.