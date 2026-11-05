Аршавин назвал цену ботинок, в которых пришел на «Золотой мяч»

Аршавин надел на «Золотой мяч» ботинки за 809 тысяч рублей

Российский футболист Андрей Аршавин пришел на церемонию «Золотой мяч» в ботинках за 10 тысяч долларов (около 809 тысяч рублей). Об этом спортсмен рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак .

Журналистка обратила внимание на обувь Аршавина из крокодиловой кожи и поинтересовалась ее стоимостью. Футболист ответил, что выбрал модель итальянского люксового бренда Brioni.

«Какие в 2026 году крокодиловые ботинки, Аршавин? Да что с тобой не так? Вот пример того, когда очень дорогая обувь может выглядеть крайне лоховской», — высказалась она.

Собчак также раскритиковала внешний вид спортсмена и тренера Леонида Слуцкого. Костюмы, по ее мнению, будто взяты напрокат, а прически выглядят так, словно мужчины только вышли из бани и не успели помыть голову.

В прошлом году Аршавин подал иск к бывшей жене, телеведущей Юлии Барановской, для снижения суммы алиментов. В январе 2026 года суд его удовлетворил.