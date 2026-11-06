Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Михаила Васильева
Олимпийский чемпион Михаил Васильев умер от рака легких
Рак легких стал причиной смерти олимпийского чемпиона, чемпиона мира и многократного чемпиона СССР по хоккею Михаила Васильева. Об этом ТАСС сообщил двукратный победитель Олимпиад и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
Ларионов рассказал, что провел с ним последние несколько дней в госпитале в Москве. Он назвал Васильева воспитанником армейского хоккея, порядочным человеком, тренером и тружеником, а также потрясающим хоккеистом и человеком.
«Пять лет он боролся с раком легких, держался на последних ресурсах. Было видно, что он угасает на глазах, но сражался до конца», — добавил Ларионов.
Васильев скончался на 65-м году жизни. Он работал помощником Ларионова в тренерском штабе «Торпедо», а также в СКА.
Ранее ушел из жизни шестикратный чемпион мира по тяжелой атлетике Давид Ригерт. Ему было 79 лет.