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    Овечкин обновил рекорд НХЛ, забив 930-й гол

    Фото: РИА «Новости»

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил рекордную 930-ю шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтлом». Россиянин обновил собственное достижение по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги.

    Форвард отличился в первом периоде. После забитого им гола счет стал 2:1 в пользу «Вашингтона». Россиянину ассистировал белорус Илья Протас.

    В начале года Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по числу сезонов с 20 голами. Для россиянина это был 21-й сезон, причем в каждом он забивал 20 или более шайб в ходе одного регулярного сезона лиги.

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