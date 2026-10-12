Овечкин обновил рекорд НХЛ, забив 930-й гол

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил рекордную 930-ю шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтлом». Россиянин обновил собственное достижение по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги.

Форвард отличился в первом периоде. После забитого им гола счет стал 2:1 в пользу «Вашингтона». Россиянину ассистировал белорус Илья Протас.

В начале года Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по числу сезонов с 20 голами. Для россиянина это был 21-й сезон, причем в каждом он забивал 20 или более шайб в ходе одного регулярного сезона лиги.