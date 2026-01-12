Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу сезонов с 20 голами

Овечкин занял чистое второе место в истории НХЛ по числу сезонов с 20 голами

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое второе место в истории Национальной хоккейной лиги по числу сезонов с 20 голами. Достижение покорилось ему в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (2:3), в котором он отметился заброшенной шайбой.

Россиянин 21-й раз в карьере забил 20 или более шайб в ходе одного регулярного сезона НХЛ.

Нападающий «Кэпиталз» отличился минимум 20 шайбами в каждом сезоне, который провел за карьеру в НХЛ. По числу «регулярок» с 20 голами в активе 40-летний Овечкин превзошел Рона Фрэнсиса (20 сезонов) и вышел на чистое второе место в истории НХЛ.

Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Горди Хоу (22 сезона).

Ранее стало известно, что в России новую хоккейную арену могут назвать именем Овечкина. С инициативой выступил глава общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев.