Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым перед началом регулярного чемпионата НХЛ. Они поговорили о карьере и планах на будущее, сообщил сайт Zvezdanews .

Овечкин поделился своими мыслями о выступлении за сборную России и трудностях, связанных с неопределенностью участия в международных турнирах.

«Столько разговоров было. Сначала одно говорят, потом другое. И ты чувствуешь себя дурачком в том плане, что ты надеешься на что-то. То мы договорились, а потом раз — и ничего», — сказал хоккеист.

Несмотря на сомнения, Овечкин готовится к новому сезону в НХЛ. Он решил провести предсезонную подготовку в России и принял участие в нескольких мероприятиях. Среди них — поддержка футбольного «Динамо» на стадионе Льва Яшина, проведение детского «Кубка Овечкина» и гала-матч с участием звезд мирового хоккея.

Фетисов одобрил решение Овечкина остаться в «Вашингтоне» и не видит его в роли тренера или игрока в России. Это мнение он высказал в ходе беседы. Рекорд Овечкина по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ может оставаться непобитым еще долгие годы, если хоккеист сохранит мотивацию и поставит перед собой новые цели.