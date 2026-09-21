Овечкин получил травму и пропустил первый предсезонный матч с «Бостоном»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин получил травму нижней части тела и пропустил предсезонный матч команды с «Бостон Брюинз». Об этом в соцсети X сообщила журналистка Сэмми Силбер.

«Капитан „Кэпиталз“ Алекс Овечкин находится в статусе „день за днем“ из-за травмы нижней части тела и сегодня не тренировался на льду. „Вашингтон“ посмотрит, как пройдет неделя, и на основе этого оценит, примет ли он участие в каких-либо предсезонных матчах», — написала она.

Ранее Овечкину исполнился 41 год. До этого он встретился с легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым, обсудив с ними планы на будущее и дальнейшую карьеру. Овечкин отметил, что готовится к новому сезону в НХЛ. Фетисов одобрил его решение.