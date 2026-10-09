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    «Ну, а куда еще?» Фетисов указал Овечкину путь из НХЛ в КХЛ

    Фетисов назвал московское «Динамо» клубом для возвращения Овечкина

    Фото: РИА «Новости»

    Московское «Динамо» станет подходящим клубом для Александра Овечкина, если хоккеист решит продолжить карьеру в КХЛ. Об этом «Матч ТВ» сообщил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

    «Ну, а куда еще? Конечно, в „Динамо“. Он постоянно говорит о нем, гордится клубом. Тут  вопросов быть не должно», — сказал он.

    Овечкину 41 год, он проводит 22-й сезон в НХЛ. Ранее капитан «Вашингтона» сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере в североамериканской лиге.

    В прошлом регулярном чемпионате он сыграл во всех 82 матчах и набрал 64 очка — 32 гола и 32 передачи. На счету Овечкина — 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 1006 голов с учетом плей-офф.

    Ранее в «Динамо» заявили, что клуб готов принять Овечкина в свои ряды, если он решит продолжить карьеру. Однако после этого нападающий объявил о продлении контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

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