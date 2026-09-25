Овечкин пропустит два предсезонных матча «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в двух ближайших предсезонных матчах команды. Об этом сообщил журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X .

«Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз» 26 сентября, а на следующий день проведет матч с «Филадельфией Флайерз». Тренерский штаб решил поберечь 41-летнего форварда и рассчитывал, что он подойдет в полной готовности к стартовой игре регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнз» 3 октября.

Ранее Овечкин покинул тренировку спустя 15 минут после начала, однако на следующий день провел занятие полностью. До этого форвард получил травму нижней части тела во время тренировочного лагеря клуба.

Предстоящий сезон стал для Овечкина 22-м в НХЛ. Летом он продлил контракт с «Вашингтоном» на один год.