Месси назвал день прощального матча с Бенином самым грустным за всю карьеру

Форвард Лионель Месси признался, что день его прощальной игры за национальную команду Аргентины оказался самым печальным за всю карьеру. Об этом спортсмен заявил после встречи, выступая перед болельщиками на трибунах.

«Сегодня мне приходится пережить самый грустный день в карьере — я прощаюсь со сборной. Теперь буду за нее болеть. Я люблю вас, я благодарен богу за то, что я аргентинец. Большое спасибо», — сказал Месси.

Футболисту 39 лет, в 2023 году он вступил в клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе спортсмен выступал за французский ПСЖ и испанскую «Барселону», вместе с которой четырежды победил в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее аргентинская сборная в товарищеском матче одолела команду Бенина со счетом 3:0. Эта была последняя игра Месси за национальную команду, нападающий отметился забитым голом и отдал две результативные передачи.