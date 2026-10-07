Месси забил прощальный 126-й гол за сборную Аргентины и принес команде победу

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил 126-й гол в прощальном матче за национальную команду во время игры с Бенином. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев.

Месси отличился на 71-й минуте, реализовав пенальти. До этого нападающий провел две результативные передачи. Теперь на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 209 матчах за аргентинскую сборную.

Команды встретились на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. На 10-й минуте товарищеский матч приостановили. Счет тогда был 0:0. В честь Месси запустили салют, а болельщики, игроки и тренеры обеих команд аплодировали капитану сборной, играющему под номером 10.