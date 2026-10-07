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    Месси забил прощальный 126-й гол за сборную Аргентины и принес команде победу

    Фото: РИА «Новости»

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил 126-й гол в прощальном матче за национальную команду во время игры с Бенином. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев.

    Месси отличился на 71-й минуте, реализовав пенальти. До этого нападающий провел две результативные передачи. Теперь на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 209 матчах за аргентинскую сборную.

    Команды встретились на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. На 10-й минуте товарищеский матч приостановили. Счет тогда был 0:0. В честь Месси запустили салют, а болельщики, игроки и тренеры обеих команд аплодировали капитану сборной, играющему под номером 10.

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