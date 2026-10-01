Футболист Артем Дзюба заявил о завершении спортивной карьеры

Нападающий Артем Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру. При этом 38-летний футболист допустил, что еще может выйти на поле в одном из матчей Кубка России, сообщило РИА «Новости» .

«Карьера закончена! Официально посмотрим. Может, в Кубке России еще сыграю», — сказал Дзюба журналистам.

Форвард начинал карьеру в московском «Спартаке», воспитанником которого является. Впоследствии он защищал цвета «Томи», «Ростова», петербургского «Зенита», тульского «Арсенала», турецкого «Адана Демирспор», московского «Локомотива» и тольяттинского «Акрона».

Дзюба завершает карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории российского футбола и рекордсмена национальной команды по числу голов. Наибольших командных успехов нападающий добился с «Зенитом»: в его составе он четырежды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также два раза выигрывал Кубок России.

В мае Дзюба поделился воспоминаниями о времени, проведенном в «Зените». Он отметил, что весь город поддерживает команду.