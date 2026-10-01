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    В Турции отменили соревнования по фигурному катанию с участием воспитанников Плющенко

    В Турции отменили соревнования с участием воспитанников Плющенко

    Фото: РИА «Новости»

    Соревнования по фигурному катанию категории «Б», которые должны были пройти в Турции в октябре и ноябре, отменили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

    Сведений о причинах отмены пока нет. На турнирах должна была выступить команда тренера Евгения Плющенко. В нее входят недавно получившие нейтральный статус фигуристки Ксения Синицына, Вероника Яметова, Любовь Рубцова и другие.

    В Анкаре соревнования должны были пройти 27-30 октября, в Стамбуле — 24-27 ноября.

    Ранее российский фигурист Евгений Семененко выиграл Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе. Он обошел олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова из Казахстана.

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