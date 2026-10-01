В Турции отменили соревнования по фигурному катанию с участием воспитанников Плющенко

В Турции отменили соревнования с участием воспитанников Плющенко

Соревнования по фигурному катанию категории «Б», которые должны были пройти в Турции в октябре и ноябре, отменили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Сведений о причинах отмены пока нет. На турнирах должна была выступить команда тренера Евгения Плющенко. В нее входят недавно получившие нейтральный статус фигуристки Ксения Синицына, Вероника Яметова, Любовь Рубцова и другие.

В Анкаре соревнования должны были пройти 27-30 октября, в Стамбуле — 24-27 ноября.

Ранее российский фигурист Евгений Семененко выиграл Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе. Он обошел олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова из Казахстана.